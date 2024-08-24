Зеленський: Путін намагається втримати окуповані землі України і бомбить свої села, браво

Російський диктатор Володимир Путін наразі бомбить свої ж села і навіть не думає про долю своїх громадян. Однак навіть при цьому він досі тримається за окуповані території в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві, повідомляє РБК-Україна .

"Як це впливає на зменшення військ РФ в Україні, що Путін буде перекидати війська в Курську область. Я думаю, що це важливий висновок. Я говорив про це сьогодні колегам", - повідомив Зеленський.

Він пояснив, що одна з цілей операції - показати, хто такий Путін.

"Тим державам, які ще не зрозуміли, чого він прийшов на територію нашої держави. Показати їх суспільствам, що для нього дорожче - окупація територій України чи захист свого населення. І я радий, що те, що ми говорили партнерам, ми показали на практиці", - підкреслив глава України.

Він також зазначив, що просто зараз Путін думає про те, як утримати захоплені ним території України, а не про те, що буде з його власними громадянами в Курській області.

"Він досі думає, як утримати захоплені території. І не думає, як захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Його люди там в шоці, що вони вірили в цього демона", - підкреслив президент.