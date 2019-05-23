Президент України Володимир Зеленський публічно назвав Росію агресором. Про це він заявив під час доповіді на ІТ-конференції iForum, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми сьогодні, як би прикро це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнам Балтії та агресору", - заявив він.

Раніше Зеленський закликав США посилити санкції проти РФ. Він заявив, що готовий втілювати прозорі, відкриті і демократичні реформи в Україні.

Нагадаємо, США сподіваються на плідну співпрацю з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, в делегації США промову на інавгурації президента Володимира Зеленського назвали вражаючою і потужною.

Ще раніше Дональд Трамп і Зеленський провели телефонну розмову. Президент Сполучених Штатів Америки привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори президента України-2019.

РБК-Україна писало, що спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Володимира Зеленського в разі поступок Російській Федерації чекає швидке падіння рейтингу.