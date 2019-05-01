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Волкер назвав наслідки можливих поступок Зеленського Росії

Новини » Політика    01.05.2019 - 12:48
Волкер назвав наслідки можливих поступок Зеленського Росії
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер впевнений, що в такому випадку підтримка Зеленського різко впаде

Обраного президента України Володимира Зеленського в разі поступок Російській Федерації чекає швидке падіння рейтингу. Про це в інтерв'ю угорському valaszonline заявив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер.

Волкер зазначив, що якщо Зеленський вирішить поступитися окупованими територіями на сході України, то ставлення народу до нього дуже швидко зміниться.

"Насправді він говорить протилежне. Він каже, що буде наполягати на повному відновленні суверенітету і територіальної цілісності України, і він підтримує процес, який вже існує для цього. В іншому випадку, люди дуже швидко налаштуються проти нього", - підкреслив Волкер.

Нагадаємо, раніше Волкер заявляв, що український уряд має підтримати жителів окупованого Донбасу.

До цього він також назвав провокаційним рішення РФ про видачу паспортів в окремих районах Донецької і Луганської областей. Волкер підкреслив, що цей указ президента Росії Володимира Путіна підриває реалізацію мінських домовленостей.

 

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