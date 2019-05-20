Зеленський закликав США посилити санкції проти РФ

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Зеленський провів зустріч з представниками Адміністрації США і Конгресу

Президент України Володимир Зеленський прийняв представників Адміністрації США і Конгресу, які прибули в Київ для участі в офіційній церемонії інавгурації глави держави. Про це повідомляє пресс-служба президента.

Зеленський подякував американській стороні за лідерство в справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і за допомогу в просуванні внутрішніх реформ.

"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, насамперед, у подоланні агресії Росії. Самостійно подолати російську агресію на Донбасі і в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога", - підкреслив Зеленський, закликавши США продовжити посилювання санкцій проти РФ.

Також Зеленський заявив, що готовий втілювати прозорі, відкриті і демократичні реформи в Україні.

З американської сторони у зустрічі взяли участь члени президентської делегації на чолі з міністром енергетики США Ріком Перрі - спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

Нагадаємо, США сподіваються на плідну співпрацю з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, в делегації США промову президента Володимира Зеленського назвали вражаючою і потужною.

22 квітня президент США Дональд Трамп і Зеленський провели телефонну розмову. Президент Сполучених Штатів Америки привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори президента України-2019.