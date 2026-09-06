Зеленский проводит тет-а-тет с Виктоффом и Кушнером, - источник

Также спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить пакет для мира в Украине. По его словам, Вашингтон стремится создать условия не просто для прекращения боевых действий, а для долгосрочного мира.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Переговорщики в Киеве. О чем говорили Виткофф и Кушнер с Украиной и Европой".