Вопрос Донбасса – это вопрос этой войны, - Зеленский

В ходе переговоров с американскими представителями в Киеве 6 сентября стороны подняли вопрос Донбасса. В Украине убеждены, что сейчас оно ключевое в войне.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам переговоров со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, передает корреспондент РБК-Украина .

По словам главы государства, этот вопрос касается не только территории, но и украинских граждан, которые продолжают там жить или были вынуждены уехать из-за войны.

"Вопрос Донбасса - это же вопрос, при всем уважении, наших граждан, которые живут на Донбассе или оттуда вынужденно уехали", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Донбасс нельзя отделять от общего контекста войны.

"Вопрос Донбасса – это не вопрос только Донбасс. Между нами, я считаю, это вопрос этой войны. Войны и на выживание, и на истощение", – заявил Зеленский.

По его словам, территории Донбасса остаются одной из целей российской стороны, в то же время это направление имеет важное значение для обороны Украины.

Ситуация на фронте влияет на дипломатию

Зеленский также обратил внимание на ситуацию на востоке Украины. Он заявил, что русские войска увеличили там свое присутствие, а украинские военные продолжают сдерживать противника.

Президент предположил, что после выборов в России может произойти мобилизация, которая, по его оценке, связана с усилением этого направления.

В то же время Зеленский отметил роль украинских военных в создании условий для дипломатических переговоров.

"Без сильной позиции на поле боя, украинской сильной позиции будут только ультиматумы. А так возможна сегодня дипломатия", - сказал он.

По словам президента, за последние 10-12 месяцев Украина стала сильнее, хотя впереди остается ряд серьезных вызовов.

Среди подобных вызовов Зеленский назвал и зимний период. Отдельно он говорит о финансовых потребностях государства, в частности, дефиците средств, необходимости финансировать армию, гуманитарные направления и производство собственных средств защиты.

Дальнейшие шаги

Президент отметил, что после встречи стороны должны проанализировать предложенные идеи и детали возможных договоренностей. По его словам, в ближайшие недели Украина, США и Европа могут провести новые обсуждения.

В то же время, Зеленский не стал раскрывать все детали переговоров.

"Дайте нам возможность пока проанализировать это глубоко, понять, какие детали, какие могут быть шаги и это ли нас приблизит к миру, а потом уже будем говорить с обществом", - сказал президент.

Он добавил, что во время встречи стороны обсудили несколько новых идей, которые нуждаются в дополнительной проработке.