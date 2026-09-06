Зеленський проводить тет-а-тет з Віктоффом і Кушнером, - джерело

Також спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що президент США Дональд Трамп доручив підготувати пакет для миру в Україні. За його словами, Вашингтон прагне створити умови не просто для припинення бойових дій, а для довгострокового миру.

Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "Переговорники у Києві. Про що говорили Віткофф та Кушнер з Україною та Європою".