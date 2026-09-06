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Трамп поручил подготовить пакет для мира в Украине, - Кушнер

19:40 06.09.2026 Вс
3 мин
Американские представители уже провели консультации в Москве
aimg Сергей Козачук
Трамп поручил подготовить пакет для мира в Украине, - Кушнер Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

США готовят новый проект по завершению войны и достижению долгосрочного мира в Украине.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Подготовка рамочного соглашения

По словам Кушнера, Вашингтон стремится не просто остановить боевые действия, а разработать механизм, гарантирующий длительный мир в регионе.

США рассчитывают, что это позволит прекратить вражду и откроет возможность реализации потенциала обеих стран.

"Президент Трамп поставил нам задачу подготовить пакет для мира", - подчеркнул Кушнер.

Детали переговоров

Спецпредставитель подчеркнул, что американская сторона высоко ценит теплоту приема со стороны украинских властей и президента Владимира Зеленского.

Перед визитом в Киев американские представители также провели консультации в Москве.

"Президент сейчас сфокусирован на том, чтобы не просто остановить конфликт, а создать рамки, в которых, возможно, будет построить долгосрочный мир", - добавил он.

Обновлено 21:00

Подход команды Трампа к дипломатии

Кушнер отметил, что команда президента США Дональда Трампа, в которую входят вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, а также представители оборонного ведомства и разведки, делает все возможное для прекращения войны.

По его словам, Трамп подходит к международным вопросам с позиции бизнеса, ориентируясь на концепцию "win-win" - создание возможностей, по которым стороны действуют в собственных интересах.

"Перед этим мы сидели с Германией, ранее бывшей врагом США. В мире не существует таких понятий как 'вечный враг' или 'вечный союзник'. Мы должны подходить к решению с идеей - какой лучший результат из этой ситуации возможен, какие выгоды можно получить... Война - это негативный подход, все в проигрыше", - подчеркнул Кушнер.

Главная цель Вашингтона

Советник Трампа подчеркнул, что достичь мира было бы проще, если бы ответные шаги сделали раньше, однако сейчас американская команда прилагает максимум усилий.

Ключевые приоритеты США в этом процессе:

  • Обеспечение интересов Америки - главный ориентир для президента Трампа при выборе дипломатической стратегии.
  • Поиск гибких решений - наличие нескольких возможных инструментов и способов достижения мира.
  • Взаимная выгода - выход из конфликта из-за прагматичного бизнес-подхода.

Визиты спецпредставителей США в Киев

Напомним, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели серию встреч в Киеве.

Американская сторона переговорила с президентом Владимиром Зеленским, украинской переговорной командой и представителями Европы.

Американские чиновники озвучили первые заявления о переговорах и дальнейшем пути к миру.

По их словам, США работают над тем, чтобы не просто приостановить конфликт, а создать четкие рамки для построения долгосрочного мира и прекращения вражды.

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