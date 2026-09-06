Зеленский: Так выглядит, что война будет продолжаться и зимой

В Киеве 6 сентября прошли три раунда переговоров с представителями США, в ходе которых обсудили завершение войны, зимнюю поддержку и гарантии безопасности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам переговоров со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, передает корреспондент РБК-Украина .

По словам Зеленского, в течение дня состоялось три раунда переговоров. Он назвал их предметными и поблагодарил Виткоффа и Кушнера за приезд в Киев.

"Сегодня было три раунда переговоров. Все очень предметные переговоры", - сказал президент.

На встрече также присутствовали представители Франции, Великобритании и Германии. Зеленский отметил важность участия партнеров в дальнейшем процессе.

Он также пошутил по поводу приезда американских представителей в столицу, отметив, что для украинцев это "лучше", чем системы Patriot.

"Вы сегодня прислали даже лучше, чем системы Patriot для наших граждан, которые находятся в столице. Спасибо, приезжайте чаще. И у нас будет возможность немного нашим людям пожить", - отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что вопрос ПВО остается чрезвычайно важным для Украины.

Зеленский о возможном продолжении войны зимой

Отдельно президент рассказал о подготовке к зимнему периоду. По его словам, в ходе переговоров стороны уделили достаточно внимания вызовам, которые могут возникнуть в ближайшие месяцы.

Зеленский отметил, что существует вероятность продолжения боевых действий зимой.

"Мы очень надеемся, что у нас будет возможность договориться с американскими партнерами и надеемся на поддержку европейских партнеров, если война будет продолжаться зимой, а пока так выглядит", - добавил глава государства.

В то же время президент подчеркнул, что украинская и американская команды положительно оценивают возможности дальнейшей работы.

На что рассчитывает Украина зимой

В случае продолжения войны, Украина рассчитывает получить от партнеров зимний пакет поддержки.

"Также если война будет продолжаться зиму, мы очень рассчитываем на зимний пакет, который я сегодня абсолютно детально проговаривал со Стивом и Джаредом, с нашими европейскими партнерами", - заявил Зеленский.

Речь идет, прежде всего, об усилении противовоздушной обороны и поддержке украинской энергетики. Кроме того, Украина рассчитывает на возможность использования больших объемов американского LNG.

"Мы очень рассчитываем на такую поддержку и ПВО, и энергетическую поддержку, и вы знаете, что мы рассчитываем на серьезный объем и возможности использования американского LNG", - заявил президент.

Зеленский добавил, что партнеры поддерживают эти подходы.

Как в США оценивают шансы завершить войну к зиме

На брифинге Джареда Кушнера спросили, считает ли он возможным завершение войны к зиме и готов ли к этому Путин.

Американский представитель отметил, что в случае какого-либо соглашения невозможно иметь полную уверенность в результате, пока договоренность не будет достигнута.

По его словам, процесс может завершиться как быстро, так и медленно. В то же время, Кушнер подчеркнул, что без встреч и диалога никакого прогресса достичь не удастся.

Он заявил, что американская сторона прилагает значительные усилия за кулисами, чтобы создать надлежащие условия для достижения договоренностей. Кушнер признал, что это очень сложная задача, однако заверил, что США продолжат работу над ним.

Отдельно он рассказал о взаимодействии с европейскими партнерами, которые, по его словам, активно работают над поиском путей для продвижения переговоров.

Относительно позиции Путина Кушнер отметил, что у российского президента есть определенные цели, о которых заявляет публично. В то же время, по его мнению, после решения вопроса о войне Россия сможет реализовать и другие свои стремления.

Американский представитель подчеркнул, что США продолжат конструктивный диалог, чтобы найти путь к достижению договоренностей.

Гарантии безопасности и восстановление

В ходе переговоров стороны обсудили гарантии безопасности и будущее Украины после завершения войны.

Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о военной и безопасной составляющей. Отдельно обсуждаются экономические гарантии, восстановление и восстановление Украины.

"Мы говорим не только о гарантиях безопасности, а об экономических гарантиях для Украины, восстановиться, отстроиться", - отметил президент.

По его словам, партнеры также понимают вызовы, которые предстанут перед Украиной после завершения войны и уже сейчас обсуждают их.