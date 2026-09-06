Зеленський проводить тет-а-тет з Віктоффом і Кушнером, - джерело

Окремо під час переговорів порушили питання Донбасу . В Україні вважають його одним із ключових у цій війні, адже йдеться не лише про території, а й про людей, які там живуть або були змушені виїхати.

Нагадуємо, 6 вересня у Києві відбулися три раунди переговорів України з представниками США та європейськими партнерами.

Зустріч відбувається тет-а-тет вже після кількох раундів переговорів делегацій та підсумкової пресконференції. Деталі зустрічі тет-а-тет наразі невідомі.

Також спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що президент США Дональд Трамп доручив підготувати пакет для миру в Україні. За його словами, Вашингтон прагне створити умови не просто для припинення бойових дій, а для довгострокового миру.

Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "Переговорники у Києві. Про що говорили Віткофф та Кушнер з Україною та Європою".