Зеленський проводить тет-а-тет з Віктоффом і Кушнером, - джерело
Президент України Володимир Зеленський проводить окрему зустріч з американськими посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.
Зустріч відбувається тет-а-тет вже після кількох раундів переговорів делегацій та підсумкової пресконференції.
Деталі зустрічі тет-а-тет наразі невідомі.
Переговори у Києві
Нагадуємо, 6 вересня у Києві відбулися три раунди переговорів України з представниками США та європейськими партнерами.
Сторони обговорили подальші дипломатичні кроки та умови для завершення війни.
Окремо під час переговорів порушили питання Донбасу. В Україні вважають його одним із ключових у цій війні, адже йдеться не лише про території, а й про людей, які там живуть або були змушені виїхати.
Також спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що президент США Дональд Трамп доручив підготувати пакет для миру в Україні. За його словами, Вашингтон прагне створити умови не просто для припинення бойових дій, а для довгострокового миру.
Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "Переговорники у Києві. Про що говорили Віткофф та Кушнер з Україною та Європою".