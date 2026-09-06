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Зеленський проводить тет-а-тет з Віктоффом і Кушнером, - джерело

21:04 06.09.2026 Нд
1 хв
Зустріч відбувається в межах візиту американських представників до Києва
aimg Марія Науменко aimg Мілан Лєліч
Зеленський проводить тет-а-тет з Віктоффом і Кушнером, - джерело Фото: Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі із Зеленським у Києві (Влад Нестеров/РБК-Україна)
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Президент України Володимир Зеленський проводить окрему зустріч з американськими посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Зустріч відбувається тет-а-тет вже після кількох раундів переговорів делегацій та підсумкової пресконференції.

Деталі зустрічі тет-а-тет наразі невідомі.

Переговори у Києві

Нагадуємо, 6 вересня у Києві відбулися три раунди переговорів України з представниками США та європейськими партнерами.

Сторони обговорили подальші дипломатичні кроки та умови для завершення війни.

Окремо під час переговорів порушили питання Донбасу. В Україні вважають його одним із ключових у цій війні, адже йдеться не лише про території, а й про людей, які там живуть або були змушені виїхати.

Також спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що президент США Дональд Трамп доручив підготувати пакет для миру в Україні. За його словами, Вашингтон прагне створити умови не просто для припинення бойових дій, а для довгострокового миру.

Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "Переговорники у Києві. Про що говорили Віткофф та Кушнер з Україною та Європою".

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