Зеленський проводить нараду щодо авіакатастрофи в Тегерані

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заслухає звіт оперативного штабу щодо поточної ситуації навколо катастрофи літака

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбувається робоча нарада з питань, пов’язаних із катастрофою літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка сталася 8 січня в Тегерані (Іран). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

У нараді також беруть участь прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони України Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники інших відомств.

Володимир Зеленський заслухає звіт оперативного штабу щодо поточної ситуації навколо катастрофи літака.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана до Києва. Серед загиблих в результаті краху літака 11 громадян України.

Згідно з міжнародним правом, катастрофу літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ будуть розслідувати влади Ірану. У той же час на сьогодні лише деякі країни мають технічні можливості для повного розслідування, а бортові самописці повинні бути розшифровані в спеціалізованій лабораторії.

Пізно увечері 8 січня в Іран вилетів український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Іран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.

За словами речника МВС Артема Шевченка, українські правоохоронці та експерти компанії Boeing, за погодженням з іранською стороною, можуть брати участь у розслідуванні причини катастрофи лайнера Boeing-737.