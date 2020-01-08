Катастрофу українського літака розслідуватиме влада Ірану

Фото: уламки українського літака (twitter.com/avincidents)

Через загострення ситуації участь США у розслідуванні малоймовірна

Згідно з міжнародним правом, катастрофу українського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ розслідуватиме влада Ірану. Про це пише Arabian Business.

Повідомляється, що Іран буде вести розслідування, оскільки авіакатастрофа сталася на його території. Проте на сьогодні лише деякі країни, такі як США, Франція та інші, мають технічні можливості для повного розслідування події. Зокрема, бортові самописці повинні бути розшифровані в спеціалізованій лабораторії.

Крім того, міжнародні правила дозволяють країні-виробнику літака брати участь у розслідуванні, щоб представити свої технічні знання. Але нинішня політична нестабільність між Іраном і США ускладнить участь американської сторони.

Нагадаємо, раніше посольство України в Ірані повідомило, що катастрофа літака МАУ могла статися через технічні причини. У той же час версія теракту на даний момент виключається.

Міністерство закордонних справ готує списки пасажирів літака, їх оприлюднять найближчим часом.