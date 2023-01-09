Зеленский провел заседание Ставки и назвал перспективы на ближайшие недели
Сегодня, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из ключевых тем обсуждений была ситуация на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
По его словам, главное внимание на Ставке было уделено ситуации в Донецкой и Луганской областях, а именно тем направлениям, которые сейчас наиболее горячие.
"Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что россияне начали мощный штурм Соледара после того, как их попытка захватить город провалилась.
Также мы писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл стратегию россиян возле Бахмута и Соледара.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.