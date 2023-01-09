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Зеленський провів засідання Ставки та назвав перспективи на найближчі тижні

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Київ, Понеділок 09 січня 2023 22:42
Зеленський провів засідання Ставки та назвав перспективи на найближчі тижні Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 9 січня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з ключових тем обговорень була ситуація на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

За його словами, головну увагу на Ставці було приділено ситуації в Донецькій та Луганській областях, а саме тим напрямкам, які зараз є найбільш гарячими.

"Бахмут і Соледар, Кремінна та Сватове, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоча окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни розпочали потужний штурм Соледара після того, як їхня спроба захопити місто провалилася.

Також ми писали, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив стратегію росіян біля Бахмута та Соледара.

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Володимир Зеленський Донбас Війна Росії проти України
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