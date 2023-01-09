ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Соледар и Бахмут держатся. У Зеленского назвали стратегию россиян на Востоке

Новина українською →
Понедельник 09 января 2023 15:07
Соледар и Бахмут держатся. У Зеленского назвали стратегию россиян на Востоке Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Цель российских оккупантов на восточном направлении предельно ясна. Они пытаются забросать украинские силы трупами своих военных ради призрачной цели.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Стратегия врага на Востоке вполне ясна. Они пытаются забрасывать наши силы трупами ради призрачной цели одержать хоть какую-нибудь победу, чтобы оправдать уже проведенную мобилизацию. Но у них не получается - подвиг наших воинов титанический", - написал он.

Глава ОП отметил, что Соледар, Бахмут и весь Восток держатся, а вот тела российских зеков замерзают в полях.

Напомним, по словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, российские оккупанты сконцентрировали больше своих подразделений на Бахмутском направлении и системнее давят на оборону украинских войск, в том числе и в Соледаре.

Также недавно оккупанты заявили, что якобы "взяли" Соледар. Однако наши бойцы и руководство опровергают эти заявления, отмечая, что ситуация в этом направлении действительно тяжелая. На фоне чего украинское командование направило в Соледар дополнительные силы и средства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Бахмут Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России