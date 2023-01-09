Соледар и Бахмут держатся. У Зеленского назвали стратегию россиян на Востоке

Цель российских оккупантов на восточном направлении предельно ясна. Они пытаются забросать украинские силы трупами своих военных ради призрачной цели.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.