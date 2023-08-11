"Во время проверки ТЦК правоохранительными органами были выявлены случаи коррупции, в частности во время проведения всеобщей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам", - пишет пресс-служба.

Фото: Зеленский провел заседание СНБО по проверке ТЦК: результаты (president.gov.ua)

СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, в частности после прохождения проверки СБУ.

Также Офису генпрокурора было рекомендовано принять меры для противодействия совершению коррупционных правонарушений должностными лицами ТЦК.

Проверки военкомов по всей Украине

После недавнего скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Как отметил президент Владимир Зеленский, первые результаты проверки неутешительны.

Например, недавно в Полтавской области во время получения взятки разоблачили руководителя одного из районных военкоматов. Тем временем бывшего руководителя Запорожского областного ТЦК и СП задержали из-за организации "схемы" по обогащению приближенных лиц.

Агентство рассказало о наиболее резонансных инцидентах с военкоматами.