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Зеленский провел заседание СНБО по проверке ТЦК: результаты

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по результатам проверки работы ТЦК.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Во время проверки ТЦК правоохранительными органами были выявлены случаи коррупции, в частности во время проведения всеобщей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам", - пишет пресс-служба.

 

Фото: Зеленский провел заседание СНБО по проверке ТЦК: результаты (president.gov.ua)

СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, в частности после прохождения проверки СБУ. 

Также Офису генпрокурора было рекомендовано принять меры для противодействия совершению коррупционных правонарушений должностными лицами ТЦК.

Проверки военкомов по всей Украине

После недавнего скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Как отметил президент Владимир Зеленский, первые результаты проверки неутешительны.

Например, недавно в Полтавской области во время получения взятки разоблачили руководителя одного из районных военкоматов. Тем временем бывшего руководителя Запорожского областного ТЦК и СП задержали из-за организации "схемы" по обогащению приближенных лиц.

Агентство рассказало о наиболее резонансных инцидентах с военкоматами.

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Война в УкраинеТЦКВладимир ЗеленскийСНБО