Вымогал деньги за снятие с учета. В Полтавской области военкома разоблачили на взятке

В Полтавской области во время получения взятки разоблачили руководителя одного из районных военкоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как пишет пресс-служба, военком требовал 70 тысяч гривен от владельца местного предприятия, которое занимается импортом авто на территорию Украины.

"Взятка предназначалась за предоставление справок о снятии коммерческих транспортных средств с воинского учета. Этот документ необходим, чтобы переоформить автомобили в сервисных центрах МВД в условиях военного положения", - отмечает пресс-служба.

В частности военком обещал не создавать искусственных препятствий при снятии с учета 5 автомобилей. Также было установлено, что задержанный регулярно требовал взятки с предпринимателей за такие "услуги".

Фото: Требовал деньги за знания по учету. В Полтавской области военкома разоблачили на взятке (ssu.gov.ua)

Тем временем в Черкасской области был задержан бывший глава Смелянского районного совета. Он продавал потенциальным призывникам поддельные справки об инвалидности для выезда за границу, которые получал через собственные связи среди врачей.

"Кроме того, СБУ задержала чиновника местной военно-врачебной комиссии. Он также способствовал уклонистам в оформлении фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья", - добавляет СБУ.

Стоимость "услуги" составляла от 3 до 6 тысяч долларов США. Сумма зависела от срочности выезда за границу.