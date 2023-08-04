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Организовал "схему" обогащения и не только. ДБР разоблачило донецкого военкома

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Пятница 04 августа 2023 11:42
Организовал "схему" обогащения и не только. ДБР разоблачило донецкого военкома Фото: Организовал "схему" обогащения и не только. ДБР разоблачило донецкого военкома (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Бывшего главу Запорожского областного ТЦК и СП разоблачили на организации "схемы" по обогащению приближенных лиц, а также помощи представителям местного криминалитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как пишет ГБР, сейчас подозреваемый возглавляет Донецкий областной ТЦК и СП.

"В должности Запорожского ОТЦК и СП с июля по декабрь 2022 года мужчина без законных оснований направил приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач", - пишет пресс-служба.

Подчиненные находились в зоне боевых действий по свободному графику, как в отпуске, поскольку не были назначены на должности в боевом подразделении и не участвовали в боях.

Военком оформил документы о получении этими военнослужащими справок о непосредственном участии в боевых действиях, благодаря чему им безосновательно были начислены доплаты на сумму 981,3 тысячи гривен.

"Более того, один из этих подчиненных предоставил документы для получения 700 тысяч грн денежной помощи в связи с потерей трудоспособности вследствие участия в боевых действиях", - добавляет ГБР.

В частности военком устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного рассмотрения уголовных дел по особо тяжким преступлениям.

"Также он помог одному из "криминальных авторитетов" сняться с воинского учета для беспрепятственного выезда за границу", - добавляет ГБР.

Во время обысков по местам работы и проживания военкома были обнаружены доказательства его противоправной деятельности, а также фото подчиненных, которые получали безосновательные выплаты.

Военкому было объявлено о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения. Санкция соответствующей статьи предусматривает 12 лет тюрьмы.

Фото: Организовал "схему" обогащения и не только. ДБР разоблачило донецкого военкома (dbr.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Прикарпатье был разоблачен военнослужащий ТЦК и СП в содействии незаконному пересечению границы.

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