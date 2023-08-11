"Під час перевірки ТЦК правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій", - пише пресслужба.

Фото: Зеленський провів засідання РНБО щодо перевірки ТЦК: результати (president.gov.ua)

РНБО рекомендувало головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, зокрема після проходження перевірки СБУ.

Також Офісу генпрокурора було рекомендовано вжити заходи для протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.

Перевірки воєнкомів по всій Україні

Після нещодавнього скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Як відзначив президент Володимир Зеленський, перші результати перевірки є невтішними.

Наприклад, нещодавно в Полтавській області під час одержання хабаря викрили керівника одного з районних військкоматів. Тим часом колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП затримали через організацію "схеми" зі збагачення наближених осіб.

Агентство розповіло про найбільш резонансні інциденти з військкоматами.