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Зеленський провів засідання РНБО щодо перевірки ТЦК: результати

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо результатів перевірки роботи ТЦК.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Під час перевірки ТЦК правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій", - пише пресслужба. 

 

Фото: Зеленський провів засідання РНБО щодо перевірки ТЦК: результати (president.gov.ua) 

РНБО рекомендувало головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, зокрема після проходження перевірки СБУ. 

Також Офісу генпрокурора було рекомендовано вжити заходи для протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.

Перевірки воєнкомів по всій Україні

Після нещодавнього скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Як відзначив президент Володимир Зеленський,  перші результати перевірки є невтішними.

Наприклад, нещодавно в Полтавській області під час одержання хабаря викрили керівника одного з районних військкоматів. Тим часом колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП затримали через організацію "схеми" зі збагачення наближених осіб.

Агентство розповіло про найбільш резонансні інциденти з військкоматами

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Війна в УкраїніТЦКВолодимир ЗеленськийРНБО