Зеленский провел срочное заседание СНБО: первые подробности

Первые подробности

В Офисе президента отметили, что члены СНБО обсудили попытки аннексии территории Украины и эскалацию вооруженной агрессии со стороны России. Участники заседания заслушали доклады и.о. главы СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

Главы Донецкой, Луганской, Херсонской ОВА и представитель президента в Крыму рассказали о так называемом "волеизъявлении" на оккупированных территориях. На фейковых референдумах происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.

СНБО рассмотрел вопрос обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства. На заседании выступили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Участники СНБО приняли меры по расширению международной коалиции, увеличению военной помощи, усилению санкций против РФ, стратегии ядерного сдерживания.

Что этому предшествовало

Напомним, что о созыве президентом Владимиром Зеленским срочного заседания СНБО сообщил вчера его пресс-секретарь Сергей Никифоров, но не объявил повестку дня.

Секретарь СНБО Данилов анонсировал принятие на заседании СНБО "фундаментальных решений для Украины", а сам Зеленский заявил о запланированных принятиях решений, "которые могут стать реакцией на действия РФ".

Стоит отметить, что сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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