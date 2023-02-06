ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Норвегия планирует выделить Украине более 6 млрд евро в течение 5 лет

Новина українською →
Понедельник 06 февраля 2023 13:21
Норвегия планирует выделить Украине более 6 млрд евро в течение 5 лет Фото: Норвегия планирует выделить Украине более 6 млрд евро в течение 5 лет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и министр финансов Тригве Слагсволд Ведум представили пакет помощи Украине в размере более 6 млрд евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию NRK.

Отмечается, что пакет помощи включает средства на реконструкцию и вооружение для Украины.

"Мы предлагаем выделять Украине 15 миллиардов норвежских крон (1,37 млрд долларов - ред.) ежегодно в течение пяти лет. Это 75 миллиардов (6,88 млрд долларов, - ред.). Существует предложение, что в этом году 50% будет направлено на оборону Украины, то есть на военную помощь, а 50% - на гражданскую помощь", - говорит премьер-министр Йонас Гар Стере.

Премьер добавил, что он надеется достичь соглашения о пакете помощи к 24 февраля - годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, Союз выделит дополнительные 25 млн евро помощи Украине на разминирование территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Норвегия
NEWS
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России