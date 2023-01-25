Норвегия подтвердила готовность отправить танки в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK .

"Сейчас танки стали очень востребованными. Норвегия и правительство поддерживают предоставление Украине танков. Норвегия должна быть привлечена, говорит Грамм", - заявил министр.

Количество танков и время, когда они поступят в Украину, Арильд Грам не разглашает.