Норвегия подтвердила готовность отправить танки в Украину
Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что страна передаст танки для украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
"Сейчас танки стали очень востребованными. Норвегия и правительство поддерживают предоставление Украине танков. Норвегия должна быть привлечена, говорит Грамм", - заявил министр.
Количество танков и время, когда они поступят в Украину, Арильд Грам не разглашает.
"Это должно быть подкреплено обучением украинских военных и финансированием. В общем, мы должны как можно лучше поддерживать Украину в оборонном бою", - добавил он.
Напомним, о том, сколько танков может получить украинская армия - рассказывает РБК-Украина.
Также сегодня президент США Джо Байден объявил о передаче Украине танков Abrams. По его словам, в Украину поступит 31 танк.
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