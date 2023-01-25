ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Норвегия подтвердила готовность отправить танки в Украину

Новина українською →
Норвегия, Среда 25 января 2023 19:35
Норвегия подтвердила готовность отправить танки в Украину Фото: министр обороны Бьорн Арильд Грамм (facebook.com Bjørn Arild Gram)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что страна передаст танки для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

"Сейчас танки стали очень востребованными. Норвегия и правительство поддерживают предоставление Украине танков. Норвегия должна быть привлечена, говорит Грамм", - заявил министр.

Количество танков и время, когда они поступят в Украину, Арильд Грам не разглашает.

"Это должно быть подкреплено обучением украинских военных и финансированием. В общем, мы должны как можно лучше поддерживать Украину в оборонном бою", - добавил он.

Напомним, о том, сколько танков может получить украинская армия - рассказывает РБК-Украина.

Также сегодня президент США Джо Байден объявил о передаче Украине танков Abrams. По его словам, в Украину поступит 31 танк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия Война России против Украины
NEWS
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж