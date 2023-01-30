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Когда Норвегия передаст Украине Leopard: названы возможные сроки

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Понедельник 30 января 2023 21:31
Когда Норвегия передаст Украине Leopard: названы возможные сроки Фото: стало известно, когда Норвегия может передать Украине Leopard (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Норвегия планирует доставить обещанные танки Leopard 2 в Украину в конце марта. При этом вопрос количества техники еще обсуждается.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24, об этом заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Чиновник подчеркнул, что его страна хочет отправить Украине танки как можно скорее.

При этом у Норвегии сейчас есть 36 танков Leopard 2, но точное количество техники, которую планируется передать нашей стране, все еще неизвестно.

"Мы еще не определились с количеством", - рассказал министр.

Напомним, 25 января Норвегия официально подтвердила готовность передать танки Украине.

Также мы писали, что Норвегия доставила в Украину десять мостов стоимостью более 3 миллионов долларов.

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