Зеленский провел Ставку, а Мишель снялся с выборов в Европарламент: новости за 26 января

Война России против Украины: последние новости

Зеленский провел очередную Ставку

Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди прочего обсуждался вопрос дронов.

По словам Зеленского, еще один фокус внимания заседания Ставки был на снарядах.

Мишель отказался от участия в выборах в Европарламент

"Я не хочу, чтобы споры отвлекали нас от главного и наносили вред институту, который я возглавляю, а значит, и европейскому проекту", - заявил он.

Мишель признал, что недооценил "масштаб и радикальность некоторых негативных реакций" на объявление баллотирования в Европарламент.

В США впервые казнили осужденного методом удушения азотом

В американском штате Алабама мужчину, осужденного за убийство, впервые казнили с помощью удушения чистым азотом. Этот метод продвигают как более простую альтернативу смертельным инъекциям

Как сообщается, Кеннет Юджин Смит, признанный виновным в убийстве женщины в 1988 году, пытался обжаловать приговор, однако все три апелляции были отклонены.

В 2022 году его уже пытались казнить посредством смертельной инъекции, однако сделать этого не удалось. Проводившие процедуру специалисты не смогли попасть иглой в вену, а затем ордер на исполнение приговора закончился.

Зеленский анонсировал создание Всеукраинской экономической платформы

В Украине создадут Всеукраинскую экономическую платформу. Она должна значительно облегчить коммуникации с предпринимателями.

"Учреждаем Всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и большой. И разные регионы нашего государства. И инвесторы, и релоцированные предприятия", - сообщил президент.

Венгрия затрудняет переговоры о помощи ЕС для Украины

Венгрия затрудняет переговоры Европейского союза о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

"Дія.Підпис" станет доступной еще одной категории лиц

Кабинет министров Украины поддержал постановление, позволяющее начать работу над сервисом, который позволит удаленно получать "Дія.Підпис" юридическим лицам.

Ранее такая услуга была доступна только физическим лицам.

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