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"Дія.Підпис" станет доступен еще одной категории лиц

Украина, Пятница 26 января 2024 18:59
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"Дія.Підпис" станет доступен еще одной категории лиц Фото: "Дія.Підпис" станет доступным для юридических лиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров Украины поддержал постановление, которое позволит начать работу над сервисом, который позволит удаленно получать "Дія.Підпис" юридическим лицам. Ранее такая услуга была доступна только физическим лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Дія.Підпис" - это самая защищенная электронная подпись, которую можно активировать за считанные секунды в приложении "Дія".

Поэтому можно забыть о ручках, бумагах и ксероксах и подписывать все необходимые документы онлайн. А еще "Дія.Підпис" можно использовать для авторизации на платформах и в приложениях", - сообщили на портале.

Министерство цифровой трансформации Украины отметило, что благодаря постановлению, такой сервис в будущем будет доступен не только физическим, но и юридическим лицам.

"Они смогут генерировать "Дія.Підпис" в приложении "Дія" независимо от действия военного положения в Украине. Это значительно упростит ведение бизнеса, поможет ускорить процессы и сделать более прозрачными действия предпринимателей", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее мы писали о том, какие бывают электронные подписи и как их создать.

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