Венгрия усложняет переговоры о помощи ЕС для Украины, - Reuters

Венгрия усложняет переговоры Европейского союза о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, переговоры Европейского Союза о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро осложняются, поскольку Венгрия до сих пор не дала своего согласия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пересмотр бюджета ЕС, который включает помощь Украине, на саммите в декабре.

Однако лидеры ЕС попытаются снова достичь соглашения по пакету помощи на следующем саммите в следующий четверг.

Пакет для Украины на 50 млрд евро

Напомним, в декабре прошлого года на саммите лидеров Европейского союза Орбан наложил вето на предоставление Украине согласованной Брюсселем макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро.

Теперь все 27 национальных лидеров ЕС снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Украине.

Ранее, 25 января, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет вето по предоставлению Украине помощи на 50 млрд евро. В ЕС уже получили "положительный сигнал" по этому вопросу от главы МИД Венгрии.

Добавим, вчера премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Братислава не будет чинить никаких препятствий в одобрении 50 млрд евро со стороны ЕС Украине.

Подробнее о том, как Евросоюз договаривается по Украине, и лишат ли Орбана права вето, читайте в материале РБК-Украина.

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