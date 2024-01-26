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Россияне усилили наступательные действия на Таврическом направлении, - Тарнавский

Пятница 26 января 2024 11:30
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Россияне усилили наступательные действия на Таврическом направлении, - Тарнавский Фото: Россияне усилили наступление на Таврическом направлении, уничтожено более 160 вражеских дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 25 января, украинские военные уничтожили 161 вражеский БпЛА на Таврическом направлении. Россияне в это время усилили наступательные и штурмовые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 10 авиационных ударов;
  • 4 ракетных удара;
  • провел 50 боевых столкновений;
  • совершил 624 артобстрела.

"Российские оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий", - пишет командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 25 атак.

Шахтерское направление

Защитники отбили 6 атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Военные отбили 3 атаки врага юго-восточнее Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага составили 480 человек. Также ВСУ уничтожили 23 единицы военной техники россиян, а именно:

  • 2 танка;
  • 7 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 5 автомобилей;
  • 3 единицы специальной техники.

"Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов противника. Нейтрализован или уничтожен 161 БПЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 25 января, украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 380 600 военных.

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