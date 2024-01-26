Россияне усилили наступательные действия на Таврическом направлении, - Тарнавский

Фото: Россияне усилили наступление на Таврическом направлении, уничтожено более 160 вражеских дронов (Getty Images)

За прошедшие сутки, 25 января, украинские военные уничтожили 161 вражеский БпЛА на Таврическом направлении. Россияне в это время усилили наступательные и штурмовые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг нанес 10 авиационных ударов;

4 ракетных удара;

провел 50 боевых столкновений;

совершил 624 артобстрела. "Российские оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий", - пишет командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский. Авдеевское направление Силы обороны отбили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области. Марьинское направление ВСУ продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 25 атак. Шахтерское направление Защитники отбили 6 атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Запорожское направление Военные отбили 3 атаки врага юго-восточнее Роботино Запорожской области. Достижения наших воинов Потери врага составили 480 человек. Также ВСУ уничтожили 23 единицы военной техники россиян, а именно: 2 танка;

7 ББМ;

6 артсистем;

5 автомобилей;

3 единицы специальной техники. "Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов противника. Нейтрализован или уничтожен 161 БПЛА различных типов", - добавляет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 25 января, украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 380 600 военных.