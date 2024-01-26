Мишель отказался от участия в выборах в Европарламент

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Libre.

"Я не хочу, чтобы споры отвлекали нас от главного и наносили ущерб институту, который я возглавляю, а значит, и европейскому проекту", - заявил он.

Мишель признал, что недооценил "масштаб и радикальность некоторых негативных реакций" на объявление о баллотировании в Европарламент.

"Я отмечаю, что обидные нападки все чаще превалируют над фактическими и объективными аргументами. На мой взгляд, это негативно сказывается на развитии демократической жизни. На личном уровне это заставляет меня задуматься о значении и влиянии, не только для себя, но и для близких мне людей, избирательных обязательств, которым я посвятил свою жизнь в течение тридцати лет", - заявил он.

Что этому предшествовало

Президент Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийским СМИ заявил, что намерен принять участие в выборах в Европарламент. Это предполагало, что Мишель покинет пост главы Совета ЕС досрочно.

Добавим, что 48-летний Мишель является бывшим премьер-министром Бельгии и с конца 2019 года занимает пост главы Совета ЕС.

При этом временно возглавить Евросовет в случае отставки действующего президента мог премьер Венгрии Виктор Орбан, поскольку Венгрия будет председательствовать в ЕС с июля 2024 года до декабря.

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