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Зеленский анонсировал создание Всеукраинской экономической платформы: какова ее задача

Украина, Пятница 26 января 2024 21:17
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Зеленский анонсировал создание Всеукраинской экономической платформы: какова ее задача Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Украине создадут Всеукраинскую экономическую платформу. Она должна значительно облегчить коммуникации с предпринимателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Учреждаем Всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и большой. И разные регионы нашего государства. И инвесторы, и релоцированные предприятия", - сообщил президент.

По его словам, все сообщество украинского бизнеса будет представлено на новой платформе.

"Сделано в Украине" - это не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и украинок, работающих на предприятиях. И это наши люди, которые основывают предприятия, создающие рабочие места для других", - подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что правительство вместе с Офисом президента, областными государственными администрациями и экспертами должно организовать работу платформы. Ее главная задача - быть инструментом действенной коммуникации.

Напомним, на днях президент сообщал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об экономической безопасности и стабильности в период продолжающегося военного положения в стране.

В частности, он сообщал о создании Совета по поддержке предпринимательства.

До этого, 22 января, президент Зеленский рассказывал, что состоялась непростая дискуссия между чиновниками и представителями отечественного бизнеса.

Глава государства сообщил, что ознакомился с деталями и попросил "сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между членами правительства, бизнесом, правоохранителями были сняты". И анонсировал их представление на СНБО.

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Владимир Зеленский
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