Зеленский провел разговор с новым премьером Канады: что известно

"Сегодня утром я беседовал с премьер-министром (Великобритании, - ред) Стармером, президентом (Украины, - ред) Зеленским и многими нашими ближайшими союзниками, чтобы обсудить путь Украины к миру", - написал он.

По словам Карни, Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня в Украине.

"Теперь Россия должна прекратить тянуть время и начинать свои атаки. Пришло время России добросовестно сесть за стол переговоров", - продолжил глава канадского правительства.

Он добавил, что в соответствии с договоренностью "Большой семерки", Канада ужесточит контроль за соблюдением санкций против РФ, чтобы стимулировать их выполнение.

"Канада - неизменный союзник Украины. Мы обеспечим Украине военную поддержку, необходимую для самообороны - сейчас и в будущем", - резюмировал премьер.