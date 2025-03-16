Зеленський провів розмову з новим прем'єром Канади: що відомо

"Сьогодні вранці я розмовляв із прем'єр-міністром (Великої Британії, - ред) Стармером, президентом (України, - ред) Зеленським і багатьма нашими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до миру", - написав він.

За словами Карні, Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні.

"Тепер Росія повинна припинити тягнути час і починати свої атаки. Настав час Росії сумлінно сісти за стіл переговорів", - продовжив глава канадського уряду.

Він додав, що відповідно до домовленості "Великої сімки", Канада посилить контроль за дотриманням санкцій проти РФ, щоб стимулювати їх виконання.

"Канада - незмінний союзник України. Ми забезпечимо Україні військову підтримку, необхідну для самооборони - зараз і в майбутньому", - резюмував прем'єр.