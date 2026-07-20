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Зеленский провел первый разговор с новым премьером Британии

19:36 20.07.2026 Пн
1 мин
Президент Украины анонсировал встречу "уже в ближайшее время"
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский провел первый разговор с новым премьером Британии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Украинский президент провел первый разговор с новым премьер-министром Британии Энди Бернемом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Рад был поговорить с Энди Бернемом и поздравить его со вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Очень ценю, что поддержка Украины и наших людей и дальше будет крепкой", - отметил глава государства.

Президент поблагодарил британского премьера за слова уважения об украинцах, а также соболезнования родным и близким людей, погибших в результате недавних российских атак.

"Украина и Британия смогли построить самое сильное партнерство в истории отношений между нашими государствами, и мы обязательно продолжим работать над тем, чтобы оно только расширялось", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что договорился с Бернемом о дальнейшем сотрудничестве, в частности работе в рамках Антибалистической коалиции, во время встречи "уже в ближайшее время".

Напомним, недавно возглавивший Лейбористскую партию Энди Бернем сегодня официально стал новым британским премьером вместо Кира Стармера.

Больше о Бернеме и его позиции по Украине - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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