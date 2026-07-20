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Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Британії

19:36 20.07.2026 Пн
1 хв
Президент України анонсував зустріч "вже найближчим часом"
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Британії Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Український президент провів першу розмову з новим прем'єр-міністром Британії Енді Бернемом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Радий був поговорити з Енді Бернемом і привітати його зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде міцною", - зазначив глава держави.

Президент подякував британському прем'єру за слова поваги про українців, а також співчуття рідним і близьким людей, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак.

"Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами, і ми обов'язково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось", - наголосив Зеленський.

Глава держави зауважив, що домовився з Бернемом про подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі "вже найближчим часом".

Нагадаємо, Енді Бернем, який нещодавно очолив Лейбористську партію, сьогодні офіційно став новим британським прем'єром замість Кіра Стармера.

Більше про Бернема та його позицію щодо України - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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