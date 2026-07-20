Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Радий був поговорити з Енді Бернемом і привітати його зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде міцною", - зазначив глава держави.

Президент подякував британському прем'єру за слова поваги про українців, а також співчуття рідним і близьким людей, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак.

"Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами, і ми обов'язково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось", - наголосив Зеленський.

Глава держави зауважив, що домовився з Бернемом про подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі "вже найближчим часом".