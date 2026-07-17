Бернем вместо Стармера: кто будущий премьер Британии и чего от него ждать Украине

Энди Бернем официально возглавил Лейбористскую партию Великобритании и в ближайшее время станет премьер-министром.

РБК-Украина рассказывает, с какой программой он идет на должность и как относится к Украине.

Главное: Смена власти в Британии: Энди Бернем заменит Кира Стармера из-за нехватки назревших реформ в стране.

Энди Бернем заменит Кира Стармера из-за нехватки назревших реформ в стране. Политический бэкграунд: Бернем имеет более 20 лет опыта в большой политике, в частности возглавлял Минздрав и Большой Манчестер с 2017 года.

Бернем имеет более 20 лет опыта в большой политике, в частности возглавлял Минздрав и Большой Манчестер с 2017 года. Поддержка Украины: В 2022 году запустил инициативу United for Ukraine, а в 2023 году стал соучредителем международной "Сети несокрушимых городов".

В 2022 году запустил инициативу United for Ukraine, а в 2023 году стал соучредителем международной "Сети несокрушимых городов". Курс на будущее: Заявил, что помощь Киеву не поколеблется, но его приоритетом будет решение внутренних проблем Великобритании.

РБК-Украина уже детально писало об обстоятельствах замены премьер-министра в Великобритании. Кир Стармер за два года пребывания в должности так и не смог запустить реформы, которые давно назрели в большинстве сфер британской жизни.

Энди Бернем взамен должен привнести новый импульс и заодно поправить рейтинги лейбористов.

Хотя в последние годы он был мэром Большого Манчестера, Бернем не новичок в большой политике. Родом из промышленного Ливерпуля, Бернем происходит из семьи среднего класса.

Будущий политик учился в государственных католических школах, так как имеет ирландское происхождение. По собственным свидетельствам Бернема, это в значительной степени повлияло на его мировоззрение.

Высшее образование политик получал в Кембриджском университете, где изучал английскую литературу. После завершения обучения двигался по партийной линии внутри Лейбористской партии – от помощника члена парламента до советника министра культуры.

В 2001 году Бернем впервые избрался в парламент, а со временем влился и в правительственные команды Тони Блэра и Гордона Брауна. В разное время он занимал должности главного секретаря Казначейства, министра культуры, медиа и спорта, а также министра здравоохранения.

Когда в 2010 году лейбористы проиграли выборы, Бернем дважды пытался стать лидером партии, но тогда не добился успеха. Поэтому позже, в 2017 году, он сосредоточился на местной политике и стал мэром Больского Манчестера.

В новой должности ему удалось дистанцироваться от неудач лейбористов на национальном уровне и одновременно выстроить собственный имидж успешного регионального лидера. Среди прочего, это одна из главных причин, почему Бернема снова пригласили вернуться в большую политику.

Убеждения и мировоззрение

В британских медиа Энди Бернема давно окрестили "Королем Севера" за его последовательную борьбу против доминирования Лондона в экономической и политической жизни страны.

Мировоззрение нового лидера описывают как мягкое левоцентристское, но с прагматичным и социально ориентированным уклоном, направленным на защиту интересов рабочего класса.

Бернем отстаивает идею радикальной децентрализации государственной политики. Он убежден, что чрезмерная концентрация власти в столице вредит стране, поэтому стремится передать больше финансовых и административных полномочий в регионы.

В экономической сфере Бернем является сторонником активного государственного вмешательства и инвестиций в общественное благо.

Главным его триумфом на посту мэра Манчестера стало возвращение общественного транспорта под контроль общины и запуск единой системы Bee Network (интегрированной транспортной сети, которая объединила местные автобусы, трамваи и поезда под единым тарифом и брендом).

Кроме того, Бернем последовательно выступает за масштабное строительство доступного муниципального жилья и жесткое регулирование рынка аренды.

В вопросах внутренней безопасности и борьбы с преступностью политик сочетает усиление работы полиции с преодолением бедности как первопричины правонарушений. В свое время он смог вывести из глубокого кризиса полицию Большого Манчестера, сменив ее руководство и вернув патрульных на улицы общин.

В то же время в миграционной политике Бернем пытается балансировать. Свою позицию он формулирует вокруг идеи четко контролируемой миграционной системы, которая должна быть гибкой и привязанной к реальным потребностям локальных рынков труда.

Взгляды на внешнюю политику

Энди Бернем традиционно позиционирует себя как политик, сосредоточенный на внутренней повестке дня. Ранее он даже обещал свести к минимуму зарубежные визиты ради решения системных кризисов внутри страны.

Вместе с тем, позиция его команды касательно внешней политики достаточно четкая. Как недавно написал сам политик в своей программной колонке для издания The Times, внешнеполитическими приоритетами нового правительства будут укрепление национальной безопасности Великобритании, защита существующих альянсов и углубление сотрудничества с европейскими соседями.

В вопросах безопасности Бернем полностью поддерживает членство Великобритании в НАТО, а также выступает за сохранение активной роли страны в системе общеевропейской безопасности.

В отношениях с Европейским Союзом он пытается сочетать собственные проевропейские убеждения с трезвым прагматизмом. Бернем не планирует форсировать болезненный и политически чувствительный вопрос возвращения Британии в общий рынок ЕС или таможенный союз, чтобы не углублять общественный раскол.

Вместо этого он делает ставку на последовательное сближение с Евросоюзом через точечные, практические соглашения – в частности, в сферах безопасности, торговли, борьбы с нелегальной миграцией и защиты критической инфраструктуры.

В то же время Бернем демонстрирует более сдержанную и критическую позицию по отношению к США по сравнению со своими предшественниками. Опасаясь дальнейших расколов в британской политике по американскому образцу, он склонен держать определенную дистанцию в отношениях с Вашингтоном.

Бернем и Украина

На посту мэра Большого Манчестера Энди Бернем завоевал репутацию одного из самых активных сторонников помощи Украине среди региональных лидеров Британии.

Весной 2022 года он вместе с партнерами с севера Англии запустил гуманитарную инициативу United for Ukraine для помощи украинским беженцам.

Позже, в 2023 году, совместно с мэром Ливерпуля СТИВом Ротерамом он стал одним из основателей международной "Сети несокрушимых городов" (Unbroken Cities Network). Эта структура, созданная по запросу мэра Львова Андрея Садового, сосредоточилась на поддержке украинских муниципалитетов, пострадавших от российских атак, а также на развитии медицины, протезирования и психологической реабилитации военных и гражданских.

Манчестер неоднократно принимал делегации украинских мэров, в частности руководителей Львова и Бучи, для обмена опытом в сфере гражданской защиты, ликвидации последствий обстрелов и кризисного управления.

В той же колонке для The Times Бернем особо подчеркнул, что при его лидерстве британская поддержка Украины не поколеблется, ведь безопасность Соединенного Королевства и всей евроатлантической зоны напрямую зависит от исхода войны.

В то же время политик отметил важность развития партнерства не только на государственном уровне, но и непосредственно между городами и общинами. Однако, несмотря на личную приверженность Бернема, определенные вызовы для двусторонних отношений остаются.

Хотя в Объединенном Королевстве сохраняется абсолютный консенсус по поддержке Украины, большого опыта в международной политике у нового лидера лейбористов нет. К тому же, его первоочередной задачей на посту будет тушение внутренних социально-экономических пожаров. Теоретически, это может несколько сместить фокус внимания Лондона с международной повестки дня – по крайней мере, на ближайшие месяцы.

Вопрос – ответ (FAQ):

– Кто такой Энди Бернем и какую должность он занимал до назначения премьером?

– Энди Бернем – опытный британский политик-лейборист, с 2017 года возглавлявший Большой Манчестер в должности мэра. Ранее он работал в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, где руководил Министерством здравоохранения, а также Министерством культуры, медиа и спорта.

– Как Энди Бернем относится к помощи Украине в войне против России?

– Он является активным сторонником Украины и неоднократно подчеркивал, что безопасность Великобритании и НАТО прямо зависит от победы Киева. По его инициативе в Британии запустили программу помощи беженцам United for Ukraine и международную сеть муниципалитетов Unbroken Cities Network.

– Изменится ли политика Лондона в отношении Украины при новом премьер-министре?

– Официальная поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства останется непоколебимой, поскольку в британском парламенте сохраняется полный консенсус по этому вопросу. Однако фокус внимания правительства на первых этапах может несколько сместиться на решение острых внутренних социально-экономических кризисов в самой Британии.