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"Король Севера" Бернем стал новым премьером Британии

14:27 20.07.2026 Пн
2 мин
Бернем давно завоевал репутацию одного из самых больших сторонников Украины в Британии
aimg Дмитрий Левицкий
"Король Севера" Бернем стал новым премьером Британии Фото: Энди Бернем, новый премьер Британии (Getty Images)
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Энди Бернем, на днях возглавивший Лейбористскую партию, официально стал новым премьером Британии вместо Кира Стармера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс- конференцию на Даунинг-стрит и Sky News.

Кто такой Энди Бернем

Бернем родился в 1970 году в Ливерпуле в семье ярых сторонников Лейбористской партии. Начинал свой политический путь с работы на депутатов, а в 2021 году его и самого избрали депутатом от округа Ли в Большом Манчестере.

Также Бернэм работал в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. Занимал должности министра культуры и министра здравоохранения.

В 2010 и 2015 годах без успеха баллотировался в лидеры лейбористов. А в 2017 году покинул парламент, став первым мэром региона Большой Манчестер.

Именно в этой должности Бернем получил прозвище "Король Севера" после того, как во время пандемии коронавируса отказался вводить дополнительные карантинные ограничения в своем регионе.

Бернем - активный сторонник помощи Украине и инициатор программы беженцам United for Ukraine, а также международной сети муниципалитетов Unbroken Cities Network.

Больше о Бернеме и его позиции по Украине - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина рассказывала о причинах смены правительства в Британии и о том, какие вызовы предстанут перед новым премьером. Подробнее - по ссылке.

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