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Зеленский провел переговоры с Макроном накануне заседания "Рамштайн"

Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, президенты Украины и Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Беседа состоялась в преддверии очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство украинского президента.

Зеленский охарактеризовал разговор с Макроном как "длительный и содержательный". Украинский президент, в частности, поздравил лидера Франции с назначением нового премьер-министра Мишеля Барнье.

"Президент Франции выразил соболезнования в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и другим городам и громадам", - передал глава Украинского государства.

Сотрудничество и новый пакет помощи

Что касается вопросов оборонной поддержки Украины, то стороны накануне заседания в формате "Рамштайн" (запланированное на 6 сентября в Германии) обсудили:

  • продолжение оборонного сотрудничества,
  • подготовку нового пакета военной помощи от Франции,
  • возможность совместного производства некоторых видов вооружения.

Вопрос о дальнобойных ударах и потребностях ВСУ

"В очередной раз подчеркнул: нам крайне нужно разрешение партнеров бить по аэродромам, с которых взлетают носители КАБов (УАБов) и ракет, поэтому мы рассчитываем на единство союзников в этом вопросе", - рассказал Зеленский.

Также украинский президент проинформировал Макрона об основных потребностях Сил обороны, среди прочего:

  • в средствах ПВО,
  • РЕБ,
  • бронетехнике,
  • артиллерии.

Что еще обсудили

Кроме того, добавили в Офисе президента Украины, Зеленский и Макрон согласовали "следующие контакты, в частности, по реализации двустороннего соглашения по безопасности и механизму Ukraine Security Compact , который объединяет все страны, подписавшие соглашения в сфере безопасности с нашим государством".

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать лично на очередной встрече в формате "Рамштайн" 6 сентября.

По информации издания Spiegel, Зеленский хочет обратиться к партнерам с просьбой о дальнейших поставках дальнобойного оружия, а также систем противовоздушной обороны.

Позже стало известно, что 6 сентября Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом во Франкфурте.

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Владимир ЗеленскийЭммануэль Макрон