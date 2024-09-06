Зеленский провел переговоры с Макроном накануне заседания "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Беседа состоялась в преддверии очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство украинского президента.
Зеленский охарактеризовал разговор с Макроном как "длительный и содержательный". Украинский президент, в частности, поздравил лидера Франции с назначением нового премьер-министра Мишеля Барнье.
"Президент Франции выразил соболезнования в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и другим городам и громадам", - передал глава Украинского государства.
Что касается вопросов оборонной поддержки Украины, то стороны накануне заседания в формате "Рамштайн" (запланированное на 6 сентября в Германии) обсудили:
"В очередной раз подчеркнул: нам крайне нужно разрешение партнеров бить по аэродромам, с которых взлетают носители КАБов (УАБов) и ракет, поэтому мы рассчитываем на единство союзников в этом вопросе", - рассказал Зеленский.
Также украинский президент проинформировал Макрона об основных потребностях Сил обороны, среди прочего:
Кроме того, добавили в Офисе президента Украины, Зеленский и Макрон согласовали "следующие контакты, в частности, по реализации двустороннего соглашения по безопасности и механизму Ukraine Security Compact , который объединяет все страны, подписавшие соглашения в сфере безопасности с нашим государством".
Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать лично на очередной встрече в формате "Рамштайн" 6 сентября.
По информации издания Spiegel, Зеленский хочет обратиться к партнерам с просьбой о дальнейших поставках дальнобойного оружия, а также систем противовоздушной обороны.
Позже стало известно, что 6 сентября Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом во Франкфурте.
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