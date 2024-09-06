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Зеленський провів переговори з Макроном напередодні засідання "Рамштайн"

Фото: Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, президенти України і Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Бесіда відбулась напередодні чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво українського президента.

Зеленський охарактеризував розмову з Макроном як "тривалу та змістовну". Український президент, зокрема, привітав лідера Франції з призначенням нового прем'єр-міністра Мішеля Барньє.

"Президент Франції висловив співчуття у зв'язку з російськими ударами по Львову, Полтаві та інших містах і громадах", - передав глава Української держави.

Співпраця та новий пакет допомоги

Що стосується питань оборонної підтримки України, то сторони напередодні засідання в форматі "Рамштайн" (заплановане на 6 вересня у Німеччині) обговорили:

  • продовження оборонної співпраці,
  • підготовку нового пакета військової допомоги від Франції,
  • можливість спільного виробництва "деяких видів озброєння".

Питання щодо далекобійних ударів та потреб ЗСУ

"Вкотре наголосив: нам украй потрібен дозвіл партнерів бити по аеродромах, із яких злітають носії КАБів і ракет, тож ми розраховуємо на єдність союзників у цьому питанні", - розповів Зеленський.

Також український президент поінформував Макрона про основні потреби Сил оборони, серед іншого:

  • в засобах ППО,
  • РЕБ,
  • бронетехніці,
  • артилерії. 

Що ще обговорили

Крім того, додали в Офісі президента України, Зеленський та Макрон узгодили "наступні контакти, зокрема щодо реалізації двосторонньої безпекової угоди й механізму Ukraine Security Compact, який об'єднує всі країни, що підписали угоди у сфері безпеки з нашою державою".

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський буде присутній особисто на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" 6 вересня.

За інформацією видання Spiegel, Зеленський хоче звернутися до партнерів із проханням про подальші постачання далекобійної зброї, а також систем протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що 6 вересня Зеленський проведе зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у місті Франкфурт.

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Володимир ЗеленськийЕммануель Макрон