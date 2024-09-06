Зеленський провів переговори з Макроном напередодні засідання "Рамштайн"

Зеленський охарактеризував розмову з Макроном як "тривалу та змістовну". Український президент, зокрема, привітав лідера Франції з призначенням нового прем'єр-міністра Мішеля Барньє.

"Президент Франції висловив співчуття у зв'язку з російськими ударами по Львову, Полтаві та інших містах і громадах", - передав глава Української держави.

Співпраця та новий пакет допомоги

Що стосується питань оборонної підтримки України, то сторони напередодні засідання в форматі "Рамштайн" (заплановане на 6 вересня у Німеччині) обговорили:

продовження оборонної співпраці,

підготовку нового пакета військової допомоги від Франції ,

, можливість спільного виробництва "деяких видів озброєння".

Питання щодо далекобійних ударів та потреб ЗСУ

"Вкотре наголосив: нам украй потрібен дозвіл партнерів бити по аеродромах, із яких злітають носії КАБів і ракет, тож ми розраховуємо на єдність союзників у цьому питанні", - розповів Зеленський.

Також український президент поінформував Макрона про основні потреби Сил оборони, серед іншого:

в засобах ППО,

РЕБ,

бронетехніці,

артилерії.

Що ще обговорили

Крім того, додали в Офісі президента України, Зеленський та Макрон узгодили "наступні контакти, зокрема щодо реалізації двосторонньої безпекової угоди й механізму Ukraine Security Compact, який об'єднує всі країни, що підписали угоди у сфері безпеки з нашою державою".