RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел совещание в Сумской области: обсудили защиту от российского террора

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 марта, провел совещание с теми, кто отвечает за безопасность Сумской области. Одной из тем стало противодействие российскому террору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского и его вечернее обращение.

Совещание по обороне 

"Провел совещание со всеми, кто отвечает за безопасность и защиту Сумской области. Главное - противодействие российскому террору, укрепление критической инфраструктуры, ситуация в пограничных общинах, которые подвергаются постоянным ударам российских террористов", - рассказал Зеленский. 

 

По его словам, отдельно был поднят вопрос экономического потенциала Сумской области. Это предусматривает достаточное количество рабочих мест, функционирование предприятий и надежность бюджетных поступлений. 

При этом в вечернем обращении глава государства уточнил, что на совещании прошлись по вопросам внутренней безопасности области - от укрытий до противодействия преступности. 

Зеленский отметил, что сейчас задача и правительства, и областных властей, и руководителей общин сделать так, чтобы были рабочие места, работала соцзащита и были надежные поступления в бюджет. 

Первая встреча по программе "Сделано в Украине"

Также в области впервые состоялась встреча насчет новой программы экономической политики "Сделано в Украине". 

"Есть значительный объем средств на этот год - на все регионы нашего государства. Гарантированно - и на Сумскую область. Есть вполне конкретные задачи для правительственных чиновников, для Фонда госимущества, для Офиса президента и для областной власти по итогам встреч и совещаний здесь сегодня. Есть подписанные контракты для нашего оборонно-промышленного комплекса", - рассказал он. 

По словам президента, все больше производителей предлагают конкретные образцы оружия, снарядов, техники, машин для разминирования и другие вещи, которые нужны на фронте. 

Только сегодня были подписаны контракты на автоматизированные системы ведения огня, новые FPV-дроны, тренажеры для мобильных огневых групп, которые помогут сбивать "Шахеды". 

Визит Зеленского в Сумскую область

Напомним, сегодня, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Сумскую область.

Это произошло спустя несколько недель после того, как россияне значительно усилили удары по региону. По состоянию на 18 марта там фиксировали от 70 до 100 обстрелов в сутки.

Больше всего от массированных ударов страдают те населенные пункты, которые находятся на границе с Россией.

Более детально о ситуации в регионе - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСумская областьВойна России против Украины