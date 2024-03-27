Зеленський провів нараду у Сумській області: обговорили захист від російського терору

Нарада з оборони

"Провів нараду з усіма, хто відповідає за безпеку та захист Сумської області. Головне - протидія російському терору, зміцнення критичної інфраструктури, ситуація в прикордонних громадах, які зазнають постійних ударів російських терористів", - розповів Зеленський.

За його словами, окремо було порушено питання економічного потенціалу Сумської області. Це передбачає достатню кількість робочих місць, функціонування підприємств та надійність бюджетних надходжень.

При цьому у вечірньому зверненні глава держави уточнив, що на нараді пройшлися по питанням внутрішньої безпеки області - від укриттів до протидії злочинності.

Зеленський зазначив, що зараз завдання і уряду, і обласної влади, і керівників громад зробити так, щоб були робочі місця, працював соцзахист та були надійні надходження до бюджету.

Перша зустріч щодо програми "Зроблено в Україні"

Також в області вперше відбулася зустріч щодо нової програми економічної політики "Зроблено в Україні".

"Є значний обсяг коштів на цей рік - на всі регіони нашої держави. Гарантовано - і на Сумську область. Є цілком конкретні завдання для урядовців, для Фонду держмайна, для Офісу президента та для обласної влади за підсумками зустрічей та нарад тут сьогодні. Є підписані контракти для нашого оборонно-промислового комплексу", - розповів він.

За словами президента, все більше виробників пропонують конкретні зразки зброї, снарядів, техніки, машин для розмінування та інші речі, які потрібні на фронті.

Тільки сьогодні було підписано контракти на автоматизовані системи ведення вогню, нові FPV-дрони, тренажери для мобільних вогневих груп, які допоможуть збивати "Шахеди".