Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными

Сумщина оказалась в эпицентре боевых действий буквально с первых часов вторжения РФ 24 февраля. Область имеет самую длинную из всех украинских регионов границу с РФ – 562 километра. Сейчас большинство населенных пунктов вдоль границы страдают от массированных обстрелов врага. Какая ситуация в Сумской области сейчас и как проходит эвакуация гражданских – в материале РБК-Украина.

В первые месяцы вторжения РФ регион устоял под натиском вражеских войск, несли потери и разрушения Ахтырка, Тростянец и другие города. После освобождения области все населенные пункты Сумской области вдоль границы регулярно обстреливаются, также туда регулярно прорываются ДРГ.

Какие населенные пункты под наибольшим ударом

Регулярные войска окупантов удалось выгнать из Сумской области весной 2022-го, но все два года пригнаричье области ежедневно поддается ударам артиллерии, РСЗО, дронов, КАБов. За последние недели обстрелы стали такими частыми, что населенные пункты на границе стали называть выжженной землей. Одновременно с этим россияне бьют по гражданской инфраструктуре и дальше от границы. На днях уже третий раз через несколько дней нанес удар по Конотопу.

При обстрелах Сумщины враг применяет весь арсенал вооружения: ствольную артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, обстреливает ударными дронами, FPV. Запускают управляемые авиационные бомбы с самолетов. Только за один день (20 марта) выпустили 23 КАБа, говорит РБК-Украина спикер оперативного командования "Север" Вадим Мысник.

"Россияне обстреливают буквально всю территорию приграничья. В течение 10 дней количество ударов было просто огромным. Недавно зафиксировали некоторое ситуативное уменьшение атак, но это нам ничего не говорит, потому что ситуация и далее тяжелая. Больше всего поддается обстрелам Великописаревская громада. Также – Поповка, Лукашевка, Александровка, Середина-Буда, Волфино", – рассказывает офицер.

Фото: Враг атакует гражданскую инфраструктуру в приграничных селах (facebook.com/полиция Сумской области)

Под обстрелы попадают гражданские дома, административные здания, объекты критической инфраструктуры, даже дороги. Оккупанты перебивают электропередач, атакуют вышки связи, добавляет Мысник. Почему обстрелы активизировались за последнее время – военные объяснять не берутся. Только напоминают, что все это продолжается с самого начала большой войны.

"Где-то враг обстреливает больше, где-то меньше. Как-то объяснить эту "логику" нереально и невозможно. Сейчас главная задача – держать оборону границы границы и не допускать проникновения вражеских ВРГ. Для этого мы применяем все возможные контрмеры. Подробно о них рассказывать не могу, но линия обороны в Сумской области постоянно укрепляется", – уверяет пресс-офицер.

Добровольная эвакуация

На приграничных территориях по-прежнему остаются местные жители, поэтому вопрос эвакуации стоит остро. За этот процесс отвечает как власть, так и полиция со спасателями. Пока в ОВА обеспечивают транспорт и место жительства, полицейские совершают обход территорий и через громкоговорители сообщают о времени и месте для эвакуации, рассказывает спикер ГСЧС Сумской области Олег Стрелко.

"В местах сбора людей наши сотрудники помогают людям сесть в автобус, перенести вещи. Если есть маломобильные люди, их тоже туда транспортируют. И уже в тех местах более безопасных, куда людей эвакуируют, наши спасатели их встречают. Все это делается в тандеме с полицией ", – сообщил Стрелка в комментарии РБК-Украина.

На самом деле медленная эвакуация в области происходит уже около полугода, потому что обстановка на приграничных территориях была и остается опасной. Однако, не смотря на постоянную угрозу, в селах у границы все равно остаются люди.

Фото: Большинство оставшихся на пограничных – люди постарше (facebook.com/Barrier-Free Foundation)

"У нас есть город Середина-Буда, он на самой границе находится. И там все равно остаются местные жители. По требованиям безопасности наше подразделение временно оттуда передислоцировали, но когда нужно ликвидировать последствия вражеских ударов, мы туда едем, потому что там наши люди", – говорят РБК-Украина.

При этом в некоторые населенные пункты, по словам местных, из-за малого количества людей уже заходят дикие животные.

Полицию на саму границу не пускают военные из-за опасности, но правоохранители помогают эвакуироваться и охраняют автобусы с местными. Пока, по словам представителя Сумской Нацполиции Владимира Крупецких, людей забирают в безопасные места добровольно.

"В определенное время, о котором мы сообщаем заранее, прибывает автобус, стоит на месте, люди уже знают, где он находится. Кто желает уехать, приезжает в этот автобус. Он следует в один из районов области. Те, кто обращается к полицейским – это те, кто не в состоянии самостоятельно передвигаться, им помогает полиция добраться до транспорта", – добавил Крупецких в комментарии РБК-Украина.

Как выглядит приграничье Сумщины сейчас

Из сел на приграничные Сумщины люди выезжают, куда есть возможность. Часть людей – к родственникам в другие города области, кто-то едет дальше. Многие переехали в Ахтырку, Сумы, в Харьков. Чаще всего выезжают к родственникам. Для одиноких людей, которым некуда ехать, волонтеры в Сумах точечно создают места, где они могут побыть хотя бы временно.

Катерина Андреева – волонтер на приграничье с первого дня большой войны. Доставляет еду людям в 5-километровую зону и "зону нуля". Сейчас она вывозит из сел животных, которых по разным причинам не смогли забрать гражданские, когда сами эвакуировались.

"Сейчас волонтеры из региона максимально вовлечены в эвакуацию людей. Знаю, что девушки собирают деньги, чтобы оплатить эвакуированную коммуналку в Сумах", – говорит Катерина. Буквально за сутки она получила 4903 звонка от людей с просьбой забрать собак, кошек, кур или коз из городов и сел на границе. Ее буквально умоляют привезти животных в разные города – Ахтырку, Сумы, Конотоп.

Фото: Катерина Андреева с командой волонтеров в 5-километровой зоне у границы с РФ (предоставлено РБК-Украина)

"Люди звонят, просят вывезти коров, коз. У кого-то курочки, у кого-то индюки. Потому что это была вся их жизнь. По разным причинам люди оставляли животных, когда сами выезжали под обстрелами. Не берусь их судить. Многие животные остаются на палках, в вольерах. Мне звонят и говорят: на такой-то улице остался пес лабрадор. Он сидит в будке, мы его готовы забрать в Сумах. Собираем заявки, и едем. Но очень сложно выполнять такие просьбы, потому что вывески с названиями улиц на приграничье по мотивам безпоасности убрати, очень часто там нет связи. По навигатору искать эти места очень тяжело", – рассказывает собеседница.

Один из населенных пунктов приграничья, который обстреливается больше всего - Большая Писаревка. Только в сутки эту общину обстреливали 200 раз.

Людей там почти не осталось, разбит чуть ли не каждый дом. От многих построек остался только фундамент. Сейчас Большая Писаревка почти пуста. Люди почти все уехали, можно увидеть животных, свободно ходящих по улицам: от кошек и собак до коз и коров, свиней. Волонтеры говорят, что целыми осталось меньше половины построек поселка.

"Это как выжженная земля. Процентов 70% инфраструктуры Великой Писаревки разрушены. Это школы, больницы. Были прямые попадания КАБов, минометов, гранатометов. Вчера мы были там на эвакуации, и в 200 метрах от нас произошло прямое попадание в дом", - описание ситуацию волонтер.

Фото: "Прилет" рядом с машиной волонтеров в Большой писаревке (предоставлено РБК-Украина)

Отдельная проблема – эвакуация людей с инвалидностью. Для них должен быть медевак, то есть целый бусик, говорит Катерина. Ее подруга нашла бронированную машину для таких целей, и теперь женщина надеется, что это ускорит вывоз людей. Недавно из села удалось эвакуировать старенькую бабушку, но в ее доме осталась большая собака породы сенбернар. Волонтерам со слезами звонила дочь бабушки из Киева, просила забрать животное.

"Волонтеры ехали, перелезали через забор, потому что было закрыто. К сожалению, ребята наши не смогли забрать собаку, потому что она – сторож своего дома. Хотим купить стрелковое устройство, чтобы можно было собаку временно усыпить и таким образом иметь возможность погрузить ее в клетку. Такое устройство стоит близко тысячи долларов, одна доза – около 500 гривен", – говорит Андреева. По словам ее словам, еще два или три дня и покинутые на этой неделе животные просто не выживут. Состояние собак, которых они вчера увидели и не смогли вывезти, очень тяжелое.

Она добавляет, что о Сумщине сейчас нужно говорить повсюду, потому что ситуация остается критической.

Фото: Большинство зданий в Великой Писаревке уже разрушены (предоставлены РБК-Украина)

Людей сложно уговорить выезжать

Большинство из оставшихся в приграничных поселках Сумщины – люди старшего возраста и маломобильные, которые не могут передвигаться сами. Это люди после инфарктов, инсультов. Самая большая проблема – уговорить людей эвакуироваться.

Многие пожилые люди боятся, что их куда-то вывезут и бросят, поэтому просто остаются дома даже под обстрелами, говорит РБК-Украина директор благотворительного фонда Barrier-Free Foundation Дмитрий Максимович. С началом войны фонд эвакуировал и расселил более 2900 маломобильных, людей с инвалидностью и лежащими. Из Сумской области вывезли около 180 человек.

"Ситуация по Сумщине очень тяжелая. Хочу призывать людей не сидеть и не ждать до последнего момента. Сколько у нас было таких случаев по прифронтовым городам, когда люди говорят "ехать не хотим", а когда город уже закрыли, то нам звонят по телефону и просят их забрать. А мы этого сделать уже не можем. Заберут военные, когда сами смогут", – говорит Дмитрий.

Фото: Часть людей вынуждены были покинуть животных. Волонтеры вывозят их из заброшенных домов (предоставлено РБК-Украина)

Если обратиться в надежные проверенные организации, то можно рассчитывать на 100% расселение, причем в приличных условиях, уверяют волонтеры. Хорошо, когда удается объяснить это на словах, но бывает, что люди наотрез отказываются выезжать, и на следующий день рядом с домом происходит "прилет".

"Мы сотрудничаем с Восток SOS, отрядами быстрого реагирования Красного Креста, Save Ukraine. Они, как и мы, точно не бросят. Мест для рассленения по Украине действительно хватает. Людей сейчас уже не селят в школах, детсадах или подвалах. Стариков заселяем в специализированные центры для маломобильных людей, в места с питанием, с уходом", – замечает волонтер.

Людей могут заселять модульные городки, общежития, гериатрические центры.

"То есть говорить, что вы будете выезжать "в никуда" и мест для них нет – это неправильно. Без предварительных договоренностей о поселении людей мы просто не забираем. Никогда не бросаем людей, а ведем от точки эвакуации к поселению. В случае необходимости вымозим и за границу", – говорит Дмитрий.