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Зеленский провел совещание в Сумской области: обсудили защиту от российского террора

Сумская область, Среда 27 марта 2024 19:36
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Зеленский провел совещание в Сумской области: обсудили защиту от российского террора Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 марта, провел совещание с теми, кто отвечает за безопасность Сумской области. Одной из тем стало противодействие российскому террору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского и его вечернее обращение.

Совещание по обороне

"Провел совещание со всеми, кто отвечает за безопасность и защиту Сумской области. Главное - противодействие российскому террору, укрепление критической инфраструктуры, ситуация в пограничных общинах, которые подвергаются постоянным ударам российских террористов", - рассказал Зеленский.

По его словам, отдельно был поднят вопрос экономического потенциала Сумской области. Это предусматривает достаточное количество рабочих мест, функционирование предприятий и надежность бюджетных поступлений.

При этом в вечернем обращении глава государства уточнил, что на совещании прошлись по вопросам внутренней безопасности области - от укрытий до противодействия преступности.

Зеленский отметил, что сейчас задача и правительства, и областных властей, и руководителей общин сделать так, чтобы были рабочие места, работала соцзащита и были надежные поступления в бюджет.

Первая встреча по программе "Сделано в Украине"

Также в области впервые состоялась встреча насчет новой программы экономической политики "Сделано в Украине".

"Есть значительный объем средств на этот год - на все регионы нашего государства. Гарантированно - и на Сумскую область. Есть вполне конкретные задачи для правительственных чиновников, для Фонда госимущества, для Офиса президента и для областной власти по итогам встреч и совещаний здесь сегодня. Есть подписанные контракты для нашего оборонно-промышленного комплекса", - рассказал он.

По словам президента, все больше производителей предлагают конкретные образцы оружия, снарядов, техники, машин для разминирования и другие вещи, которые нужны на фронте.

Только сегодня были подписаны контракты на автоматизированные системы ведения огня, новые FPV-дроны, тренажеры для мобильных огневых групп, которые помогут сбивать "Шахеды".

Визит Зеленского в Сумскую область

Напомним, сегодня, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Сумскую область.

Это произошло спустя несколько недель после того, как россияне значительно усилили удары по региону. По состоянию на 18 марта там фиксировали от 70 до 100 обстрелов в сутки.

Больше всего от массированных ударов страдают те населенные пункты, которые находятся на границе с Россией.

Более детально о ситуации в регионе - в материале РБК-Украина.

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