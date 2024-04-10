Зеленский провел совещание по ракетной программе: детали не публичны, но есть результаты

Президент Владимир Зеленский сегодня, 10 апреля, вместе с высшим военным руководством страны провел совещание по ракетной программе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook .

Зеленский уточнил, что главное, чтобы теперь армия реализовала эти результаты. Отдельно он проговорил текущую ситуацию на передовой с главкомом ВСУ и был доклад руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

"Серийное производство, новые образцы ракет. Детали не публичные, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты", - сказал президент.

По словам президента, на совещании присутствовал главком ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, представители Минстратегпрома и руководители соответствующих предприятий.

Производство ракет в Украине

В 2022 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что ракетная программа Украины не останавливалась ни дня.

В конце февраля этого года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сказал, что у Украины есть дальнобойное оружие собственного производства. Украинская ракета поразила цель за 700 км.

А издание The Washington Post писало, что Украина начала системы противовоздушной обороны и высокоточные ракеты, подобные американской высокомобильной артиллерийской ракетной системе HIMARS.

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