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Наша ракетна програма не зупинялася жодного дня, - Данілов

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Четвер 14 квітня 2022 23:57
Наша ракетна програма не зупинялася жодного дня, - Данілов Фото: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що ракетна програма України не зупинялася жодного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в Facebook.

"Наша ракетна програма не зупинялася жодного дня. Бо дехто робить вигляд, що після 2019 року "все пропало", і це - абсолютна брехня. Зважаючи на нагальність питання президент ще на початку липня 2019 року визначив завдання стосовно розробки Програми ракетно-реактивного озброєння на період до 2030 року", - зазначив Данілов.

За його словами, у рамках програми було завершено проведення дослідних робіт за ключовими проєктами "Вільха" та "Нептун". Була збільшена дальність їх застосування, і "Вільхи" та "Нептуни" були прийняті на озброєння.

Також було сформовано єдину модель кооперації виробників цих проєктів та розгорнуто створення додаткових виробничих потужностей.

Протягом 2019 і 2020 років ДККБ "Луч" на полігоні в Одеській області провело успішні ракетні випробування модернізованої реактивної системи "Вільха-М" зі збільшеною дальністю ураження.

А у квітні 2020 року на полігоні "Алібей" був випробуваний комплекс крилатих ракет наземного базування - тепер вже знаменитий "Нептун". У результаті всі надводні мішені були уражені.

У грудні 2021 року ДККБ "Луч" провело вогневі випробування універсальної зенітної ракети РК-10, яка має розміщуватися на наземних, морських та повітряних платформах.

У серпні 2021 року РНБО ухвалила рішення щодо розвитку ракетного озброєння до 2031 року, і витрати на цю програму мають скласти понад 200 млрд гривень.

Нагадаємо, ЗСУ завдали ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва". Дві крилаті ракети "Нептун" влучили в ціль, після чого на крейсері сталося загоряння.

Сьогодні Росія підтвердила, що крейсер "Москва" затонув під час буксирування.

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