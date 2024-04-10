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Зеленський провів нараду щодо ракетної програми: деталі не публічні, але є результати

Україна, Середа 10 квітня 2024 20:21
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Зеленський провів нараду щодо ракетної програми: деталі не публічні, але є результати Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 10 квітня, разом із вищим військовим керівництвом країни провів нараду щодо ракетної програми країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

За словами президента, на нараді був присутній головком ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, представники Мінстратегпрому та керівники відповідних підприємств.

"Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але у нашої "оборонки" є потрібні результати", - сказав президент.

Зеленський уточнив, що головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати. Окремо він проговорив поточну ситуацію на передовій із головкомом ЗСУ та була доповідь керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Виробництво ракет в Україні

У 2022 році колишній секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що ракетна програма України не зупинялася жодного дня.

Наприкінці лютого цього року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін сказав, що Україна має далекобійну зброю власного виробництва. Українська ракета вразила ціль за 700 км.

А видання The Washington Post писало, що Україна започаткувала системи протиповітряної оборони та високоточні ракети, подібні до американської високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS.

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