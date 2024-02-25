У Украины есть ракета, которая поразила цель за 700 км, - министр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина на форуме "Украина. Год 2024".

"Важнейшая программа для нашей страны - это ракетная программа. Но о ней я скажу не больше, чем президент - у нас появилось наше дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 км", - рассказал министр по вопросам стратегических отраслей.

Камышин также отметил, что нынешний год принесет много хороших новых для оборонного комплекса Украины.

"В прошлом году Силы обороны начали работать по стратегическим целям в глубине России произведенным в Украине вооружением. Мы увидели в деле, в воздухе дрон, мы увидели их на море. Этот год станет годом, когда мы увидим их на земле", - добавил он.

Напомним, еще в августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные с помощью украинского дальнобойного оружия смогли поразить цель на расстоянии 700 км.

Оружие украинского производства

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.