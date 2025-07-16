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Зеленский провел совещание по оборонной сфере: что в приоритете

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина держит фокус на собственном производстве оружия и быстрых поставках предоставленной помощи со стороны партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня, 16 июля, Зеленский провел совещание по оборонной сфере в Украине. По его словам поднимались вопросы относительно:

  • собственного производства оружия,
  • договоренностей с партнерами,
  • поставки для украинской армии.
Фото: украинский президент Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)

Он рассказал, что соответствующие органы детально анализируют выполнение всех контрактов, соглашений и инвестиционных проектов.

"Определили шаги, которые должны быть сделаны в ближайшее время, и ключевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность управления сферой обороны по итогам этого года. Украинского оружия должно стать больше", - подчеркнул президент.

Производство оружия в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская компания DeepStrikeTech запустила производство нового ударного дрона "Батяр", который визуально напоминает иранский Shahed. Он способен преодолевать расстояние в более 800 км.

Кроме того, недавно министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров показал новую систему БПЛА украинского производства, которая сразу несет 6 FPV-дронов и работает как ретранслятор.

К тому же в начале апреля в Украине впервые протестировали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км.

Заметим, что РБК-Украина объясняло, почему Украине стоит открыть экспорт оружия.

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