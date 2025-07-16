Зеленский провел совещание по оборонной сфере: что в приоритете

Производство оружия в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская компания DeepStrikeTech запустила производство нового ударного дрона "Батяр", который визуально напоминает иранский Shahed. Он способен преодолевать расстояние в более 800 км.

Кроме того, недавно министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров показал новую систему БПЛА украинского производства, которая сразу несет 6 FPV-дронов и работает как ретранслятор.

К тому же в начале апреля в Украине впервые протестировали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км.

Заметим, что РБК-Украина объясняло, почему Украине стоит открыть экспорт оружия.

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