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Федоров показал новую систему БПЛА: несет 6 FPV-дронов и работает как ретранслятор

Вторник 11 марта 2025 17:54
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Федоров показал новую систему БПЛА: несет 6 FPV-дронов и работает как ретранслятор Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные используют на фронте уникальный беспилотник-носитель, который переносит на себе до шести FPV-дронов. Он также является ретранслятором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Носители переносят на себе до шести FPV-дронов и работают как ретрансляторы для связи между оператором и FPV. После сброса с носителя, FPV поражают вражеские РЭБ, ПВО, штабы и живую силу на расстоянии, до которого бы не долетели самостоятельно", - написал Федоров.

По его словам, такие носители стали незаменимыми для бойцов на фронте. Ведь они выполняют задачи с максимальной точностью, пока оператор находится на безопасном расстоянии.

"Дрон-носитель от украинской компании - участника Brave1 Autonomous Engineering R&D Ukraine уже используют на фронте, и он получает положительный фидбек от военных", - развел Федоров.

Производство оружия в Украине

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Украина значительно нарастила производство оружия. Речь о дронах, роботизированных системах, ракетах, средствах поражения и тому подобное.

За это время в Украине были разработаны морские дроны, которые поражают российский флот.

Также Украина наращивает производство ракет. Известно о новой украинской ракете-дроне "Паляница", крылатой ракете "Трембита" и разработке собственной баллистики.

В правительстве сообщали, что в этом году Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов.

Ранее же Федоров рассказывал, что в этом году в Украине появятся так называемые рои дронов. Также в Украине собираются запустить производство взрывчатых веществ.

Кабмин решил направлять на закупку дронов для ВСУ еще 7,9 млрд гривен.

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