UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський провів нараду щодо оборонної сфери: що в пріоритеті

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна тримає фокус на власному виробництві зброї та швидких постачаннях наданої допомоги з боку партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Сьогодні, 16 липня, Зеленський провів нараду щодо оборонної сфери в Україні. За його словами підіймались питання щодо:

  • власного виробництва зброї,
  • домовленостей з партнерами,
  • постачання для української армії.
 Фото: український президент Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)

Він розповів, що відповідні органи детально аналізують виконання всіх контрактів, угод та інвестиційних проєктів.

"Визначили кроки, які мають бути зроблені найближчим часом, і ключові показники, за якими буде оцінюватись ефективність управління сферою оборони за підсумками цього року. Української зброї має стати більше", - наголосив президент.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська компанія DeepStrikeTech запустила виробництво нового ударного дрона "Батяр", який візуально нагадує іранський Shahed. Він здатний долати відстань у понад 800 км.

Крім того, нещодавно міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров показав нову систему БПЛА українського виробництва, яка відразу несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор.

До того ж на початку квітня в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км.

Зауважимо, що РБК-Україна пояснювало, чому Україні варто відкрити експорт зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниМіністерство оборони УкраїниВолодимир Зеленський