Зеленський провів нараду щодо оборонної сфери: що в пріоритеті

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська компанія DeepStrikeTech запустила виробництво нового ударного дрона "Батяр", який візуально нагадує іранський Shahed. Він здатний долати відстань у понад 800 км.

Крім того, нещодавно міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров показав нову систему БПЛА українського виробництва, яка відразу несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор.

До того ж на початку квітня в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км.

Зауважимо, що РБК-Україна пояснювало, чому Україні варто відкрити експорт зброї.

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