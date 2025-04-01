В Украине впервые протестировали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км
Оборонный кластер Brave1 провел первые в Украине испытания FPV-дронов на оптоволокне, которые могут преодолевать два десятка километров и не боятся вражеских РЭБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brave1.
Более 15 производителей БпЛА протестировали свои изделия на полигоне, где преодолевали маршрут длиной более 20 км с препятствиями и имитировали заход на цель.
FPV-дроны на оптоволокне продемонстрировали значительный прогресс. Если раньше дальность полета таких дронов составляла всего 5-10 км, то сейчас успешно протестировали решения, способные поражать цели на расстоянии более 20 км.
Чем особенны дроны на оптоволокне
Дроны на оптоволокне это FPV-дроны, которые управляются через оптоволоконный кабель. Видеосигнал также передается по этому оптическому кабелю. Таким образом, при управлении дроном на оптоволокне не используются радиочастоты, поэтому он и не реагирует на действие средств радиоэлектронной борьбы.
Преимущества таких дронов:
- Полная неуязвимость к РЭБ - дроны смогут выполнять боевые задачи, несмотря на радиоэлектронные помехи;
- Невидимость для врага - отсутствие радиоизлучения делает невозможным их обнаружение средствами радиоразведки;
- Качественная связь - стабильная и четкая передача видео даже на больших расстояниях;
- Отсутствие влияния фактора радиогоризонта.
Фото: испытания дронов на оптоволокне (Brave1)
"Оптоволокно - геймченджер в противостоянии связи и радиоэлектронной борьбы, потому что предоставляет стабильную связь, на которую не действуют средства РЭБ. Мы очень заинтересованы во внедрении оптоволокна, чтобы действовать на больших расстояниях и уничтожать врага еще эффективнее", - руководитель службы роботизированных систем батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка, который присутствовал на мероприятии.
В дальнейшем производители планируют работать над распространением и совершенствованием таких дронов, а также над средствами противодействия вражескому оптоволокну.
Производство дронов в Украине
Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Украина значительно нарастила производство оружия. Речь о дронах, роботизированных системах, ракетах, средствах поражения и тому подобное.
В частности, недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал новую систему БПЛА украинского производства. Она несет 6 FPV-дронов и работает как ретранслятор.
Ранее же Федоров рассказывал, что в этом году в Украине появятся так называемые рои дронов. Также в Украине собираются запустить производство взрывчатых веществ.
Кабмин решил направлять на закупку дронов для ВСУ еще 7,9 млрд гривен.
В правительстве также сообщали, что в этом году Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов.
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