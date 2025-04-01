В Украине впервые протестировали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км

Оборонный кластер Brave1 провел первые в Украине испытания FPV-дронов на оптоволокне, которые могут преодолевать два десятка километров и не боятся вражеских РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brave1 .

Более 15 производителей БпЛА протестировали свои изделия на полигоне, где преодолевали маршрут длиной более 20 км с препятствиями и имитировали заход на цель.

FPV-дроны на оптоволокне продемонстрировали значительный прогресс. Если раньше дальность полета таких дронов составляла всего 5-10 км, то сейчас успешно протестировали решения, способные поражать цели на расстоянии более 20 км.

Чем особенны дроны на оптоволокне

Дроны на оптоволокне это FPV-дроны, которые управляются через оптоволоконный кабель. Видеосигнал также передается по этому оптическому кабелю. Таким образом, при управлении дроном на оптоволокне не используются радиочастоты, поэтому он и не реагирует на действие средств радиоэлектронной борьбы.

Преимущества таких дронов:

Полная неуязвимость к РЭБ - дроны смогут выполнять боевые задачи, несмотря на радиоэлектронные помехи;

Невидимость для врага - отсутствие радиоизлучения делает невозможным их обнаружение средствами радиоразведки;

Качественная связь - стабильная и четкая передача видео даже на больших расстояниях;

Отсутствие влияния фактора радиогоризонта.

Фото: испытания дронов на оптоволокне (Brave1)

"Оптоволокно - геймченджер в противостоянии связи и радиоэлектронной борьбы, потому что предоставляет стабильную связь, на которую не действуют средства РЭБ. Мы очень заинтересованы во внедрении оптоволокна, чтобы действовать на больших расстояниях и уничтожать врага еще эффективнее", - руководитель службы роботизированных систем батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка, который присутствовал на мероприятии.

В дальнейшем производители планируют работать над распространением и совершенствованием таких дронов, а также над средствами противодействия вражескому оптоволокну.