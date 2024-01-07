Приоритеты понятны. Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский провел длительное совещание относительно планов Украины на этот год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Наша коммуникация, наши внутренние изменения, шаги в отношениях, на которые рассчитываем. Также и непубличная работа с партнерами", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что во время совещания были четко сформулированы задачи на этот год. На совещании были глава Верховной рады, глава правительства и профильный вице-премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и его первый заместитель, и международники Офиса президента, и руководитель Офиса.

"Приоритеты наши понятны: полностью реализовать решение об открытии переговоров, подготовить нашу переговорную рамку с Евросоюзом, а также выработать такую систему отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждое государство, каждый лидер на сто процентов чувствовали, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок.

Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето. Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. Однако на момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

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